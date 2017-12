Cel voor ambtenaar stadsdeel Oost die illegaal oplichtte

Volgens de rechtbank is bewezen dat de 61-jarige P. uit Almere een Nigeriaanse illegale asielzoeker heeft wijsgemaakt dat hij tegen betaling van 12.000 euro een verblijfsvergunning kon regelen.



P. vervalste daarvoor documenten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Door op het stadsdeelkantoor af te spreken met het slachtoffer wekte hij de indruk als ambtenaar daadwerkelijk bepaalde zaken te kunnen regelen.



Laaghartig

Het slachtoffer stapte naar de politie toen hij na betaling van 8100 euro doorhad dat er nooit een paspoort zou komen. Daarop werden P. en een handlanger, Steven O., gearresteerd. In het huis en in de kluis van P. op het stadsdeelkantoor werden de vervalste documenten gevonden.



Volgens de rechtbank heeft P. 'op een laaghartige manier' misbruik gemaakt van de kwestbare postitie waarin het slachtoffer zich bevond. "Illegale vreemdelingen, die het gezien hun situatie al moeilijk hebben, verkeren in een lastig parket als zij worden opgelicht of anderszins benadeeld. Zij kunnen in verband met hun verblijfsstatus niet eenvoudig aangifte gaan doen bij de politie dat maakt hen een makkelijk slachtoffer van dit soort strafbare feiten," aldus de rechtbank.



Gevangenisstraf

P. heeft de oplichtingspraktijken altijd ontkend. P.'s advocaat stelde tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak dat zijn cliënt na zijn arrestatie 'alles is kwijtgeraakt' en inmiddels in België werkt omdat hij in Nederland geen Verklaring Omtrent Gedrag meer krijgt. Een gevangenisstraf zou grote gevolgen voor hem hebben.



Het Openbaar Ministerie had tweehonderd uur werkstraf en vier maanden voorwaardelijke celstraf geëist, maar de rechtbank vindt dat alleen een onvoorwaardelijke celstraf recht doet aan de ernst van de feiten. De rechtbank weegt mee dat P. in het verleden als eens werd veroordeeld vanwege uitkeringsfraude en oplichting en dat hij nooit spijt heeft betuigd voor zijn daden.



Tijdens een eerdere zitting werd P.'s vermeende handlanger O. vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.