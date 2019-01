Cel geëist voor verduistering bij dierenclub

De verdachte, de 55-jarige R. van den B. uit Lisse, betuigde vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam veel spijt voor zijn daden. "Het is verschrikkelijk. Ik heb dit nooit gewild."



De Lissenaar heeft bekend dat hij van 2016 tot 2018 tientallen keren geld overmaakte van de dierenwelzijnsorganisatie uit Amsterdam naar zijn eigen rekening.



Verslaafd aan gokken

Het gestolen geld ging merendeels op aan gokken, waaraan hij verslaafd was. Zijn drankverslaving werkte ook nog drempelverlagend, zei hij. Zijn advocaat pleitte voor hooguit een werkstraf, omdat Van den B. net weer een beetje op de goede weg is en werk heeft gevonden.



Maar de officier van justitie vond dat bij 'zo'n ernstig feit' een celstraf hoort, ook gezien de richtlijnen die hiervoor staan. Volgens haar ging Van den B. slim te werk, dacht hij goed na over manieren waarop hij het geld kon wegnemen en deed hij dat gedurende een lange periode. Ook nam de aanklaagster hem kwalijk dat door zijn daad het vertrouwen van mensen in organisaties voor goede doelen afneemt.



Geld terugbetalen

De officier van justitie komt nog met een ontnemingsvordering. Bovendien moet de verdachte het geld terugbetalen aan de dierenclub. Dat is al vastgesteld in een civiele zaak, maar er is nog niets betaald. Van den B. zei dat hij geen geld heeft en van minder dan de bijstand moet leven, ook omdat hij nog andere schulden moet aflossen.



Vier Voeters draait merendeels op donaties en hoort bij het wereldwijd opererende Four Paws International.



De uitspraak is op 18 januari.