Cel en tbs voor huisarts om ontucht en filmen

Hij deed dat met zijn dochtertje vanaf twee jaar en later ook met twee vriendinnetjes van haar. Ook maakte hij heimelijk tientallen filmpjes van ontblote meisjes en jonge vrouwen in de behandelkamer en pleegde hij daarbij ontuchtige handelingen met zeven minderjarige patiëntes. Hij maakte kinderporno en had die ook in bezit.



Van de 46 filmpjes in praktijken, in Schiedam maar vooral in Amstelveen, zijn er 18 kinderpornografisch. Op zeven opnamen zijn ontuchtige handelingen te zien. B. raakt daarin borsten, billen en schaamstreek aan, terwijl die handelingen medisch onnodig en ongewenst waren.



Beroepsverbod

De rechtbank in Den Haag achtte woensdag vrijwel alle aantijgingen van het Openbaar Ministerie (OM) tegen verdachte Maarten B. bewezen. Na zijn straf heeft hij ook een beroepsverbod opgelegd gekregen van vijf jaar.



De straf is iets lager dan de zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging die was geëist. Dat komt omdat ontucht met één vriendinnetje van zijn dochter volgens de rechter niet was bewezen.



Ongeloofwaardig

B. sprak tijdens de zitting de meeste beschuldigingen tegen of zei dat hij het niet meer wist. De rechtbank vond dat ongeloofwaardig en zag in de ontucht 'een omvangrijk en diepgeworteld patroon'.



De handelingen gebeurden van 2010 tot aan zijn aanhouding in oktober 2017. Misbruik op deze schaal is ernstig en zorgwekkend, zei de rechter, die het de verdachte zwaar aanrekende dat hij het vertrouwen als huisarts en vader ernstig heeft geschonden.



Risico op herhaling

De rechtbank bestempelde B. als 'ontwijkend, verhullend en berekenend'. Dat doet afbreuk aan de spijt die hij heeft betuigd, vond de rechter. Omdat de verdachte niet meewerkte aan onderzoek en geen inzicht in de vastgestelde pedofiele stoornis toonde, is het risico op herhaling groot, vond de rechtbank. Daarom is dwangverpleging nodig.