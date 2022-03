Cel- en taakstraffen voor geënsceneerde overval op diamantair in Amstelveen

Van G. is veroordeeld voor oplichting, witwassen en het doen van een valse aangifte. Hij heeft 73 dagen in voorarrest gezeten en hoeft niet terug de cel in. Wel legde de rechtbank hem een voorwaardelijke celstraf van 107 dagen op zodat de verdachte niet opnieuw de fout in gaat. “De verdachte is erg ver gegaan en heeft veel mensen laten schrikken,” oordeelde de rechtbank. “Hij heeft de mensen om hem heen in de veronderstelling laten verkeren dat er een gewapende overval had plaatsgevonden. Hierdoor heeft de politie onnodig grootschalig onderzoek moeten verrichten.”

Van G. zou tot zijn bijzondere stap zijn gekomen door financiële problemen, waarover hij met niemand kon praten. “Ik was in paniek,” zei hij tegen de rechtbank. Hij liet overvallers op 9 november 2016 onder zijn toeziend oog in zijn bedrijfskluis hun tassen vullen met juwelen en sieraden. Hij liet zich vastbinden en opsluiten in die kluis, om zich daar later uit te laten bevrijden na een telefoontje naar zijn dochter. Van G. deed vervolgens aangifte en diende bij zijn verzekeraar een miljoenenclaim in. Die keerde 3,5 miljoen euro als voorschot uit.

Spijt

De officier van justitie had tegen Van G. twee jaar cel geëist, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. De opgelegde straf valt lager uit, onder meer omdat hij tijdens de zitting uitvoerig spijt heeft betuigd. “Ik was niet zo, ik ben niet zo. Ik heb iets verschrikkelijks gedaan.” De verzekeraars hebben bovendien het gehele uitgekeerde bedrag teruggekregen. Ook hield de rechtbank er rekening mee dat het onderzoek erg lang heeft geduurd.

Een van de ‘overvallers’, Danny S. (30), is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 90 dagen en een taakstraf van 200 uur voor oplichting. De rechtbank sprak S. vrij van witwassen.