Cel- en taakstraf geëist tegen coronademonstranten: ‘Niet de bedoeling om in de frontlinie te staan’

Ondanks een verbod kwamen op 2 januari zeker 10.000 mensen naar het Museumplein om te protesteren tegen het coronabeleid. Beeld DeFodi Images via Getty Images

“Het was niet de bedoeling om in de frontlinie te staan,” zei Arnoldus S. (60) uit Gouda woensdagmiddag tegen de politierechter. Toen het op het plein uit de hand liep was S. met een groep ex-militairen in een linie gaan staan om ‘onschuldige mensen’ achter hen ‘te beschermen tegen klappen’. Hij voelde zich bedreigd, en trapte ‘om zich af te weren’ naar voren. Hij raakte een agent in zijn kruis, waarop S. een klap van een knuppel op zijn hand kreeg. Doordat zijn hand in het gips zit, kreeg hij een taakstraf van veertig uur in plaats van de geëiste zestig uur. Daarnaast moet hij aan de agent 350 euro schadevergoeding betalen.

De drie verdachten hadden überhaupt niet op het Museumplein moeten zijn, zei de rechter: “Het was ver van te voren verboden door de burgemeester.” De verdachten kwamen niet om te rellen, zeiden ze. “Meer dan de helft van de mensen daar is geen oproerkraaier, maar toch komen ze,” aldus de rechter.

De Haarlemmer Eddy S. (57) kwam ‘uit nieuwsgierigheid’ met zijn vrouw en kleindochter naar de demonstratie. Volgens twee getuigen werd S. toen hij in de menigte stond erg boos op de ME en sloeg hij met een gebalde vuist tegen het hoofd van een ME’er. Vervolgens zou hij een high-five hebben gegeven aan een andere demonstrant. “Ik wilde er niet zijn, ik wilde naar huis,” zei S. zelf. Volgens de rechter had hij allang weg kunnen stappen. De officier van justitie eiste tachtig uur taakstraf, maar in verband met het schildersbedrijf van S. dat anders stil komt te liggen, kreeg hij zestig uur.

Fors delict

De 34-jarige Arnoldus P. uit Rotterdam ontkende dat hij een ME-lid van achteren op zijn kaak zou hebben geslagen en hem met een arm om zijn nek met kracht tegen de grond had proberen te trekken. “Ik ben in botsing gekomen met hem, maar ik heb hem niet vastgegrepen,” stelde hij.

Ook beweerde hij de waarschuwingen en bevelen om het plein te verlaten niet te hebben gehoord. De drones, de matrixborden en het geluid: het was allemaal niet zicht- en hoorbaar vanaf de plek waar P. stond, zo verklaarde hij. En hoewel hij een kogelwerend vest droeg ‘ter eigen bescherming voor eventuele chaos’, had hij verwacht dat het een ‘gemoedelijke demonstratie’ zou worden. P. kreeg acht weken celstraf, waarvan vijf voorwaardelijk, en tachtig uur taakstraf.

“In deze tijd is openlijke geweldpleging een vrij fors delict,” zei de rechter. “We moeten Nederland laten zien dat dit absoluut niet kan.”