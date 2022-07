Catharina Nijhuis, ‘Karin’ van Paradiso (1948-2022) bleef rock-’n-roll tot het allerlaatst

Catharina Nijhuis, veel beter bekend als Karin, was de koningin van Paradiso tijdens de punktijd. Achter de bar én als zangeres van Inside Nipples. Ze bleef rock-’n-roll tot het allerlaatst.

Niemand die Karin kent, en dat is werkelijk iedereen die eind jaren zeventig, begin jaren tachtig Paradiso bezocht, zal geloven dat Catharina Nijhuis in 1948 werd geboren. Misschien 1958, en waarschijnlijk nog later.

Karin was een verschijning. Fier, mooi, altijd een panterbroek, en allerlei kapsels in alle mogelijke kleuren – maar alléén henna. Ze was de koningin van de Paradisobar, en nog een tijdje zangeres van de punkband Inside Nipples.

“Achter de bar én op het podium kon je niet om haar heen, ze stónd daar,” zegt vriendin Bobbie Rossini, oud-bassist van Claw Boys Claw. “Maar die felle attitude hoorde bij die tijd. Eigenlijk was ze heel lief. Om haar vrienden kon ze zich echt bekommeren.”

Nijhuis werd letterlijk achter de bar van Paradiso weggeplukt door de toen al populaire Inside Nipples, die een nieuwe zangeres zochten. Tijdens haar eerst optreden in Paradiso in 1978 kwam de hele punkscene haar controleren, vertelde Nijhuis aan auteur Oscar Smit, tijdens diens research voor zijn boekenserie De Paradiso Punkjaren. “Ze stonden achter in de zaal, met hun hanenkammen. Na afloop kwam een delegatie naar de kleedkamer. Ze zeiden: ‘Je bent geen punk, maar je kan hartstikke goed zingen.’”

Gogodanseres

Nijhuis werd geboren in Enschede, in een gezin met twee broers en vier zussen, en groeide op in Doesburg. Ze ging met vakantie naar Spanje – en keerde niet meer terug. In Spanje werkte ze onder meer als gogodanseres in discotheken en verkeerde in de kunstenaarsscene van Salvador Dali.

Daarna vertrok ze naar Amsterdam, en woonde in een kraakpand in de Jordaan. Tijdens een optreden met haar eerste band Karin and the kids tijdens een punkavond in Paradiso, sprong de zanger van de bekende punkgroep Panic, Peter Panic genaamd, op het podium en scheurde haar jurk kapot. In de punktijd kon dat allemaal nog, de twee kregen later nog een tijd een relatie.

“Ik vond haar tof,” zegt haar jongste zus Elma Nijhuis. “Ze was knap, wild en lekker stoer. Al dacht niet iedereen in de familie daar zo over.”

Herman Brood

Nijhuis behoorde tot de incrowd van Herman Brood. Inside Nipples bestond maar drie jaar, maar ze stonden tien keer in Paradiso en speelden in het voorprogramma van Wild Romance. Ook stonden ze met een nummer op de soundtrack van Cha cha, de cultfilm van Brood en Nina Hagen. In 1980 bracht Nijhuis onder naam Rosie Future een single uit, Is she your girlfriend now.

Haar vriendin Margriet Eilders: “Later kregen haar vrienden uit de scene gezinnen en kinderen, maar Karin bleef rock-’n-roll, van begin tot eind.”

Ze werkte veel in de horeca, maar vertrok regelmatig een tijd naar het buitenland. Strandstoelen verhuren op Paros, paardrijden in Tunesië, vooral veel in Spanje en Portugal, maar net zo goed naar een caravan op Bakkum.

Rossini: “Een free spirit.”

Documentaire

Drie jaar geleden werd kanker bij haar geconstateerd. Ondanks de zware behandeling bleef ze positief. Rossini: “Ze wilde helemaal niet in het negatieve, ook om het voor haar vrienden te verzachten.”

Het leek goed te gaan en Nijhuis verheugde zich ontzettend op de vertoning van Knocking on Herman’s door, een documentaire over Cha Cha, waarin ook Inside Nipples te zien is. Rossini: “Ze leefde ontzettend naar 1 september toe. Ze wist al wat ze aan ging trekken.”

Drie weken geleden bleek het alsnog helemaal mis. Vorige week woensdag overleed ze. Nijhuis wordt donderdag op Zorgvlied gecremeerd. Na afloop van de documentaire op 1 september wordt in de kelder van Paradiso een herdenking van Nijhuis gehouden.

Eilders: “Eigenlijk zat iedereen te wachten op haar memoires.”