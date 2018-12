Castrum Peregrini zet zwaargewichten op misbruikonderzoek

Castrum Peregrini werd in 1942 gesticht door de Duitse Wolfgang Frommel en is nog steeds, nu als culturele instelling, gevestigd aan de Herengracht. In de biografie van zijn toenmalige echtgenote Gisele d'Ailly (die later trouwde met burgemeester Arnold Jan d'Ailly van Amsterdam) werd zichtbaar in welke mate er misbruik werd gepleegd in wat 'een jongensbordeel' werd genoemd.



Kerk en sport

In welke mate die naam de gang van zaken op Castrum Peregrini eer aan doet, wordt nu onderzocht door een driekoppige commissie, die zoals gezegd geleid wordt door voormalig lid van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag Baduin.



De andere twee leden zijn oud-rechter in Amsterdam Martien Diemer, en Sonja Lieferink van Slachtofferhulp Nederland. Bert Kreemers is secretaris, zoals hij dat eerder was in de commissies die onderzoek deden naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk en in de sport.



Kreemers wil zich nog niet wagen aan prognoses over hoe lang zijn commissie nodig heeft voor het onderzoek. "Wij zullen een feitelijke reconstructie opstellen van hoe het er binnen de muren van Castrum Peregrini aan toe ging. Dat gaat aan de hand van documentatie uit die tijd en gesprekken met betrokkenen. Niet alleen met melders wordt gesproken, ook met mensen die op een andere manier betrokken zijn geweest bij Castrum Peregrini."



Enorme stap

Oud-lid van Castrum Peregrini Frank Ligtvoet is blij dat de commissie is ingesteld en over het feit dat er de komende tijd openbare stukken over de zaak verwacht kunnen worden.



In oktober verweet hij in Het Parool de instelling onafhankelijk onderzoek af te houden. Dat dat er nu toch komt vindt hij een "enorme stap". De Neerlandicus kent de nodige slachtoffers van misbruik, en vergezelde er onlangs nog een naar een onderzoekscommissie in Duitsland. "Die mensen zijn enorm gekwetst, en moeten gehoord worden."



Van de leden van Castrum Peregrini's Comité van Aanbeveling, waarvan oud-burgemeester Job Cohen er één is, hoorde Ligtvoet tot op de dag van vandaag niets. "Ik ben hier sinds begin 2017 mee bezig en heb nog niet één positieve stap van hun kant gezien. Ik ben blij dat het onderzoek in andere handen komt."



