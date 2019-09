Castricum tegen overname AEB door afvalverwerker HVC

Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB). Beeld ANP

Dat standpunt neemt het gemeentebestuur van Castricum in als een van de 46 gemeenten en zes waterschappen die aandeelhouder zijn van HVC. In een brief aan de gemeenteraad schrijft burgemeester Toon Mans verder onderzoek niet te ondersteunen.

Vrijdag besloten de aandeelhouders van HVC tot een oriënterend onderzoek. Het gemeentebestuur van Castricum wijst dat van de hand, onder meer vanwege de financiële risico’s en de bedrijfscultuur bij AEB, waar de ondernemingsraad tegen samengaan met HVC is. Ook vindt Castricum dat Amsterdam nog alternatieven heeft, zoals een overname door afvalverwerker Beelen. Amsterdam kan ook nog ‘eigen’ geld vrijmaken om AEB te redden, oppert Castricum.

Kritiek HVC-aandeelhouders

De HVC-aandeelhouders hebben vrijdag afgesproken nu eerst het oriënterende onderzoek af te wachten. Dat gaat circa vier weken duren. Castricum gaat daar dus tegenin.

Maar ook vanuit andere HVC-aandeelhouder klinkt kritiek. In een brief aan de gemeenteraad plaatst ook het stadsbestuur van Zaanstad kritische noten bij de mogelijkheid dat AEB opgaat in HVC. Opmerkelijk is daarbij dat Zaanstad daarbij woordelijk dezelfde argumenten gebruikt als het gemeentebestuur van Castricum doet in de brief aan de gemeenteraad. Maar het brengt Zaanstad niet tot de conclusie dat HVC zich niet moet oriënteren op een overname van AEB.

In de brief van wethouder Sanna Munnikendam (D66) aan de gemeenteraad van Zaanstad klinkt verder irritatie door dat de aandeelhouders door de HVC-directie niet eerst zijn gepolst over de mogelijkheid dat HVC zich ontfermt over AEB. Daarover hebben de aandeelhouders vrijdag ‘een stevig gesprek’ gehad met de HVC-directie en de voorzitter van de raad van commissarissen, schrijft Munnikendam.

Munnikendam schrijft verder dat HVC vrijdag maar deels de indruk heeft kunnen wegnemen dat de aandeelhouders niet op tijd of niet volledig zijn geïnformeerd.