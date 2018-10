Casino bij Leidseplein doet exotische vondst

Bij de tassencontrole kwamen ze in het casino enkele dagen geleden iets opmerkelijks tegen. Een vrouw droeg een enorme slang mee in haar tas.



Gevalletje talisman bij alles op zwart? Niet helemaal. De vrouw was eerder in een ander filiaal van het casino geweest, maar vergat daar haar ticket uit te laten betalen.



Toen ze een artiest, die in een club bij het Leidseplein op zou treden, beloofde zijn slang mee te nemen voor zijn act, dacht ze twee vliegen in een klap te slaan. Ze nam het beest mee.



Het voorval liep af met een sisser. Een hondengeleider, ingeschakeld door de agenten bij het casino omdat die beter gespecialiseerd is als het gaat om dieren, liet de vrouw weten dat zij én de slang beter direct naar huis konden gaan.