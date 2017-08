Cash, auto's, juwelen; OM mikt op Wessels' erfenis

Naar de financiële handel en wandel van Jaïr Wessels (1986), die al jong actief was in het criminele milieu, liep al lang voor zijn dood een onderzoek. De politie probeerde sinds eind 2016 in beeld te krijgen hoe Wessels zijn luxeleven bekostigde. Midden in het onderzoek werd hij geliquideerd.



Op een parkeerterrein bij treinstation Breukelen schoot een onbekende hem op 7 juli dood. Ook onbekend is met wie hij een afspraak had en waarover die ging. Na de moord ging het onderzoek naar het vermogen door, omdat wordt vermoed dat Wessels crimineel geld heeft nagelaten. Onlangs deden Amsterdamse rechercheurs en de Fiod invallen bij zijn erfgenamen.



In drie huizen in Amsterdam vond de politie 285.000 euro, goed verstopt. Ook zijn auto's en een motorscooter in beslag genomen, plus papieren van dure sieraden. De politie heeft verdachten verhoord, maar niemand aangehouden.



Horloge dopen in champagne

In de maanden voor zijn dood bleek Wessels over veel geld en dure horloges te beschikken, terwijl hij geen legaal inkomen had. Hij woonde deels in Spanje en huurde samen met zijn vrienden een villa op Ibiza. Hij reed in dure bolides en op feesten huurde hij VIP-tafels en gebruikte de champagne om zijn ­dure horloges te dopen.



Twee maanden voor zijn dood kocht hij in Duitsland nog een sportieve witte Mercedes AMG ter waarde van meer dan 120.000 euro. Na zijn dood vond de politie in zijn huis ook drugs en vuurwapens.