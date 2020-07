Casablanca Variété verhuist naar een dak in Zandvoort

Casablanca Theater. Beeld Mats van Soolingen

Na 27 jaar vindt oprichter Wim Peeters het mooi geweest. Hij is vertrokken uit zijn Casablanca Variété, kroeg, restaurant, theater en circus in één op de Zeedijk.

Van harte ging dat niet. Peeters: “Ik heb het na 27 jaar wel gezien. Voor mij geen anderhalve metersamenleving. En ik heb ook de pest aan de NV Zeedijk. Dat is een incompetentie organisatie, zet dat er maar bij. Ik ben blij dat ik weg ben.”

Peeters is een fenomeen op de Zeedijk. Twee jaar geleden kreeg hij nog zijn eigen gevelsteen, een cadeau van vrienden van het theatercafé, niet te verwarren met de befaamde karaokekroeg Casablanca in het pand ernaast.

Peeters stopt niet met werken, maar gaat verder in Zandvoort, waar hij in de Haltestraat een pand heeft. Peeters: “Het wordt een lunch-variété restaurant. Beneden komt een theater en het restaurant komt op het dak van 250 vierkante meter. Daar is altijd zon en kan iedereen gezellig zitten. Ik ben blij dat ik niet meer elke maand 4300 euro huur aan de NV Zeedijk hoef te betalen. In Zandvoort kan ik zelf bepalen hoeveel huur ik betaal.”

Peeters verwacht komend voorjaar open te gaan. Hij moet het dak eerst nog vernieuwen en zijn pand isoleren.

Een drumstel diep

Op de plek van Casablanca Variété opent een nieuw theaterrestaurant, Café Mascini, een initiatief van Bas Marée en Thom Straatsma. Zij willen een podium bieden aan liefhebbers en beoefenaars van kleinkunst, het betere Nederlandstalige lied of andere storytellers. Het podium is 3,5 meter breed ‘en een drumstel diep’.

Marée: “Het is een geweldige plek, Wim heeft er iets prachtigs van gemaakt. Dat houden we grotendeels in stand, behalve de circusattributen. Die heeft hij meegenomen naar Zandvoort.”

Het café en restaurant zijn al geopend, eind augustus gaat de theaterprogrammering beginnen. Marée: “Door de anderhalve metertoestand kan er nog niet zo veel gebeuren. Er kunnen 45 man naar binnen, maar dat mogen er maar 15 zijn. Daarom beginnen we met twee korte voorstellingen op één avond.”

Die programmering zal doen denken aan theater Het Perron, het sfeervolle en piepkleine theatertje in de Jordaan dat in 2016 de deuren sloot. Café Mascini heeft dezelfde programmeur van Het Perron destijds, Jane van Assenderp.