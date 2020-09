Cartoonist Frans (67) werd thuis in De Pijp overvallen: ‘Ik zei: Schiet dan!’

Frans Mensink in de stoel waar hij in werd vastgebonden. Het bloed dat uit zijn hoofd kwam ligt nog op de grond. Beeld Josien Wolthuizen

Toen Mensink woensdagavond om 20.45 uur de bel hoorde gaan, dacht hij dat het de buurman was die net was vertrokken. Die zal wel iets vergeten zijn, dacht Mensink. Maar toen zag hij dat er iemand met bloemen voor de deur stond. Toen Mensink opendeed, werd hij meteen aangevallen. Drie jongens waren het, waarvan een met een vuurwapen.

Mensink, die door de amputatie van zeven tenen slecht ter been is, viel op de grond en werd met het vuurwapen op zijn hoofd geslagen. Vervolgens bonden de jongens hem in de woonkamer vast op een stoel. Daarna begon de rooftocht door het huis die volgens Mensink drie kwartier duurde. Uiteindelijk namen ze 135 euro en een groot aantal antieke horloges – waaronder een Rolex en een Breitling – mee die Mensink in de loop der jaren heeft verzameld.

Dreigende taal

Terwijl het drietal het huis overhoop haalde, kreeg Mensink continu dreigende taal naar zijn hoofd geslingerd. “Ik moest mijn bek houden, ze zouden me voor mijn kop schieten als ik dat niet deed.” Bang was Mensink niet, wel heel boos. “Op een gegeven moment zei ik dat ze hun belofte na moesten komen. Schiet dan! Maar dat deden ze niet.”

Toen de overvallers na drie kwartier de benen namen, alarmeerde Mensink de politie. Vlak daarna werden in een woning om de hoek drie verdachten van 15, 16 en 22 jaar aangehouden. Later zijn nog twee verdachten van 18 en 22 jaar gepakt. De politie onderzoekt nog wat hun rol is geweest.

Flinke hoofdwond

Mensink is na de overval met een flinke hoofdwond per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. “Ze hadden een hoofdader geraakt, dus het bloed spoot eruit.” Na een paar uur op de Spoedeisende Hulp kon hij, een paar hechtingen in zijn hoofd rijker, naar huis.

Hoewel de jongens hun gezichten hadden bedekt, weet hij zeker dat een van hen zijn buurjongen is die aan de andere kant van de muur woont. “Ik herkende hem meteen. Hij kon zijn gezicht wel bedekken, maar dat hielp niet. Ik ben cartoonist, dus ik heb een scherp oog voor detail.”

Volgens Mensink zijn hij en de andere overvallers notoire overlastgevers. “Ze zorgen voor veel heibel in de buurt. Laatst hebben ze nog ingebroken in de garageboxen.” Bang om ze tegen te komen, is hij niet. “Laat maar komen, ik ben nog niet klaar met ze. Als justitie het niet oplost, doe ik het zelf.”