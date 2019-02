Cartesius 2 verhuist definitief naar Zeeburgereiland

950 Het IJburg College heeft nog plaats voor 950 leerlingen

IJburg College

Gemeente en schoolbesturen willen de leegstand in schoolgebouwen aanpakken. Het IJburg College heeft met twee gebouwen veel ruimte over. In IJburg 2 zitten 650 leerlingen in een gebouw voor 900, op IJburg 1 650 leerlingen in een gebouw voor 1350. De leerlingen zouden samen in het gebouw van IJburg 1 passen.



In combinatie met het feit dat de school onder verscherpt financieel toezicht staat, vindt de wethouder het onverantwoord om niets te doen. Er komt wel een dependance in de buurt van IJburg 1 en de gemeente belooft het IJburg College ook financieel te ondersteunen om weer een goede school te worden.