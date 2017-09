Carré stuurt grote groep scholieren weg na overlast

De middelbare scholieren veroorzaakten tijdens een opvoering van The Curious Incident of the Dog in the Night-Time veel overlast bij het publiek en acteurs. In de pauze wees het theater tientallen jongeren de deur.



Het toneelstuk, gebaseerd op de gelijknamige roman van Mark Haddon, kent veel stille momenten. Volgens een woordvoerder van Carré was het daarom extra vervelend dat de scholieren voor rumoer zorgden.



The Curious Incident of the Dog in the Night-Time trekt veel jongeren, omdat het boek van Haddon op de leeslijst voor het vak Engels staat.



Volgens Carré is het bij deze reeks niet eerder voorgekomen dat scholieren zijn weggestuurd. Het theater licht scholen overigens vooraf in over de gedragsregels die gelden bij een bezoek aan het toneel.