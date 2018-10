Carolien Gehrels: 'Oplossing woningnood: bouw boven spoor'

Het grote voordeel hiervan is dat de grond dubbel wordt benut, zowel voor infrastructuur als voor woningen, zegt Gehrels tegen het FD. "Vanuit mobiliteitsoogpunt is het ontzettend praktisch. De woningen liggen bij stations. Een betere ontsluiting is er niet."



Bovendien zou dit een veel snellere oplossing voor de woningnood kunnen bieden dan bijvoorbeeld de Haven-Stad-plannen, om in het havengebied tienduizenden nieuwe woningen te bouwen. "Zo kun je woningen in verschillende prijsklassen eerder beschikbaar krijgen en mensen behouden die er toe doen voor de stad," aldus Gehrels.



Internationaal zijn er al veel voorbeelden waar dit gebeurt, zoals in Parijs en New York. Carolien Gehrels was eerder dit jaar nog in de running om burgemeester van Amsterdam te worden, maar legde het af tegen Femke Halsema.



