Carla Kabamba, nummer twee van Bij1, stapt uit partij: 'Ze verwijten me dat ik niet radicaal genoeg ben’

Carla Kabamba, nummer twee van de Amsterdamse afdeling van Bij1, stapt uit de partij: 'Het verleden heeft laten zien dat er een trend is binnen Bij1 jegens zwarte mensen die hun nek uitsteken voor verandering.' Beeld Marc Driessen

Het is genoeg voor Carla Kabamba. De ruzies, het uitsluiten, het niet gezien worden: ze stapt uit de Amsterdamse tak van Bij1 en gaat door als eenmansfractie. Niet omdat ze niet achter de idealen van de partij staat, maar omdat ze klaar is met de ‘giftige cultuur’.

Bij1 was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart nog de grote winnaar; de partij ging in een klap van 1 naar 3 zetels. Op nummer twee van de kieslijst stond Kabamba. Maar al snel escaleerde het in de partij. Nilab Ahmadi (nummer drie op de lijst) en Kabamba hadden een periode van totale radiostilte, waarop een mediationtraject volgde. Fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen was vaker af- dan aanwezig bij commissie- en raadsvergaderingen.

Kabamba’s vertrek komt anderhalve week nadat het Amsterdamse bestuur al opstapte. Het bestuur wees op racisme binnen de partij, lag in de clinch met het landelijke bestuur en kon zich niet vinden in de aanstelling van Dinah Bons als nieuwe fractievoorzitter, nadat Jazie Veldhuyzen met ziekteverlof was gegaan.

Het rommelt al langer binnen Bij1. Waarom stapt u nu uit de partij?

“Het landelijke bestuur wilde Dinah Bons als nieuwe fractievoorzitter. Ik niet. Zij zat in het landelijke bestuur, is een nieuw raadslid, heeft het eerste half jaar niet meegemaakt en werd pas vorige week geïnstalleerd. De twee vergaderingen die we hadden, waren enorm giftig.”

Wat is er tijdens die vergaderingen gebeurd?

“Dinah wilde de vier grootste dossiers waar ik het woord op voer overnemen. Dat was tijdens haar eerste dag als raadslid. How dare you?”

“De tweede meeting was voor mij de druppel. Het was een gevecht van ruim anderhalf uur over mijn legitimiteit. Openbare orde en veiligheid, algemene zaken, economische zaken, financiën, zorg: alles wat op mijn lijstje stond, werd in twijfel getrokken. Ik mocht alleen nog Masterplan Zuidoost doen. Bij al het andere kreeg ik vragen: wat weet jij daarvan?”

Nilab Ahmadi en duoraadslid Vreer Verkerke willen ook Bons als fractievoorzitter.

“Ze keken met z’n drieën alleen naar mijn lijst. Alles bleef hetzelfde voor Nilab en Vreer. Daarmee hebben ze me ook laten zien wat mijn toekomst is in de fractie als ik daar nog blijf. Ik was na de vergadering op. Ik voelde me niet lekker. Het zoog de energie uit mij. Ik wil niet iedere week dit gevecht aangaan.”

“Plus: ik heb mijn zwangerschapsverlof binnenkort. Ik wilde op papier afspraken maken, zodat ik na mijn verlof nog kan doorgaan met mijn werk. Tot de dag van vandaag heb ik niks gehoord.”

Waarom wilt u niet dat Dinah Bons fractievoorzitter wordt?

“De vraag moet zijn: waarom moet zij het worden? Zou het een logische keuze zijn als je dit bij een andere partij zou zien? Nee. Bovendien moest ik haar inwerken van de partijtop. Toen ik zei dat ik er een probleem mee heb, kreeg ik te horen dat ik te veel aandacht wil, dat ik een probleem heb.”

“Ik heb het afgelopen half jaar al het werk van Jazie gedaan, terwijl ik zwanger was. Nilab was vaak afwezig. Ik ondervind nu hoe mijn aanwezigheid niet wordt gewaardeerd, hoe mijn inzet niet wordt gewaardeerd. Maar dan moet ik van de partijtop wel Dinah trainen voor hetzelfde werk?”

Partijleider Sylvana Simons en landelijke partijvoorzitter Rebekka Timmer kwamen naar Amsterdam om de gemoederen te bedaren.

“De bedoeling was om Nilab en mij te helpen, maar al snel werd duidelijk dat zij er waren om Dinah aan te wijzen als fractievoorzitter. Het Amsterdamse bestuur heeft toen gezegd dat alleen beëdigde raadsleden over het fractievoorzitterschap gaan.”

“Het is hypocriet van de partijtop. Een partij die tegen antidemocratische zaken is, maar zich autoritair en dictatoriaal ermee gaat bemoeien als het ze niet zint. Ze vonden Dinah geschikt vanwege de continuïteit binnen de partij, omdat ik met zwangerschapsverlof ga. Dat is zwangerschapsdiscriminatie.”

Neemt u het Sylvana Simons kwalijk dat het zo is gegaan?

“Zij moet haar redenen hebben waarom zij doet wat zij doet. Die redenen stroken niet met hoe ik naar dingen kijk. Ze zal zich van de zwangerschapsdiscriminatie distantiëren, denk ik, dat deed ze tijdens dat gesprek ook. Maar het laat voor mij zien dat ze niet de verantwoordelijkheid neemt voor wat er is gebeurd.”

Na het gesprek met de partijtop maakte u zelf bekend dat u de nieuwe fractievoorzitter was.

“Nilab zei meermaals dat ze het niet wilde doen en ze stond erop dat ik Dinah zou inwerken, want dat wilde ze ook niet doen. Toen zei ik: ‘Oké, het is duidelijk dat je het niet wil doen.’ Ik heb toen aan de griffier doorgegeven dat ik de nieuwe fractievoorzitter van Bij1 was.”

Nog dezelfde avond zei Ahmadi dat u geen fractievoorzitter was.

“Ze belde de griffier na mijn bekendmaking. Die belde mij weer, en zei dat Nilab het heel graag wilde doen en dat ik haar blokkeerde. Allemaal leugens. Het Amsterdamse bestuur had ons een ultimatum gegeven om die dag nog een fractievoorzitter te kiezen. Mede hierom zijn zij opgestapt, toen dit niet gebeurde.”

Het Amsterdamse partijbestuur had het in hun afscheidsbrief over antizwart racisme binnen de partij. Partijprominent Peggy Burke, zelf zwart, noemt het ‘de grootste onzin’ en een ‘gemakkelijke manier’ om dingen uit te leggen.

“Antizwart racisme is altijd moeilijk te bewijzen in de westerse samenleving. Maar uiteindelijk heeft het verleden laten zien dat er een trend is binnen Bij1 jegens zwarte mensen die hun nek uitsteken voor verandering. Ik voelde me niet gewaardeerd, de landelijke partijvoorzitter Jursica Mills voelde zich niet gewaardeerd, het Amsterdamse bestuur en het Haagse bestuur niet, Quinsy Gario, nummer twee op de Kamerlijst, niet. Allemaal overwegend zwart. Gloria Wekker constateerde antizwart racisme binnen de partij. If it walks like a duck, talks like a duck, it’s not an airplane.”

U wordt verweten dat u niet de politieke lijn van Bij1 volgt.

“Ze verwijten mij dat ik niet radicaal genoeg ben, dat ik niet de juiste taal gebruik. Ik ben voor antiracisme, dekolonisatie, een klimaatvriendelijke wereld. Ik geloof in de droom van Bij1, in de visie. Maar wanneer we vechten tegen ongelijkheid hebben we het niet alleen over protesteren en een speciaal Bij1-woordenboek. We moeten mensen bereiken in een taal die zij begrijpen en ze niet afvallen door verkeerde woordkeuzes. Anders ben je elitair bezig.”

Hoe gaat u nu verder?

“Ik ga door als lijst Kabamba, of groep Kabamba. De naam komt nog wel. Ik ben in deze positie geplaatst door stemmen van Amsterdammers. Voor sommigen was het de eerste keer in hun leven dat ze tóch hebben gestemd, ondanks het wantrouwen in het systeem en de politiek. Voor die mensen wil ik nog steeds opkomen.”