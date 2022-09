Carla Kabamba nieuwe fractievoorzitter van verdeeld Bij1 Amsterdam

Carla Kabamba tijdens een lijsttrekkersdebat. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

Het bestuur stelde donderdag een ultimatum aan raadsleden Kabamba en Nilab Ahmadi om een nieuwe fractievoorzitter aan te wijzen, na het wegvallen van Jazie Veldhuyzen. Zij moesten dit doen voor vrijdag 16.00 uur.

Kabamba is blij dat zij het geworden is: “Nilab wilde het niet doen, waardoor ik als enige overblijf. Ik ben er blij mee, maar verder kan ik er niet veel over zeggen.”

Vorige week gaf ze ook al aan open te staan om de nieuwe voorzitter te worden. “Je stapt in wanneer het nodig is. Ook wanneer daar niet per se om gevraagd wordt. De afgelopen maanden heb ik dat ook gedaan. Als ik de afgelopen periode de leider kon zijn, kan het nu ook. Maar het gaat vooral om de kiezers: knallen voor de doelen die we willen verwezenlijken. Ik verwacht dat het mogelijk is onder mijn leiderschap.”

Opstapelende problemen

Het bestuur stelde het ultimatum in vanwege de verdeeldheid binnen de partij. Dankzij de slechte relatie met de raadsleden zegt het bestuur zijn taken niet goed uit te kunnen voeren. ‘Na de afdelingsvergadering van 22 mei leken we nader tot elkaar te zijn gekomen. Niets is minder waar. De problemen stapelen zich verder op, ondanks vele gesprekken.’

Voor het Amsterdamse bestuur is de benoeming van Kabamba nog geen reden om de taken weer op te pakken. Zij hebben ‘aanvullende voorwaarden’ neergelegd alvorens zij terugkeren. Wat deze zijn, willen ze niet bekendmaken.

Onrust

Binnen de partij heerst al langer onrust. Zowel landelijk als in Amsterdam is er onenigheid over de te varen koers. Jazie Veldhuyzen was bovendien lange tijd afwezig vanwege zijn mentale gezondheid. Hij zal de komende zestien weken afwezig blijven.

Het landelijk bestuur liet weten dat hij ‘rust en tijd’ nodig heeft om te herstellen. “We zijn dan ook enorm trots op wat hij in Amsterdam heeft neergezet en bereikt, en wensen hem een snel herstel toe,” aldus een woordvoerder van de partij. Zijn plek zal volgende week ingenomen worden door Dinah Bons. Zij is op dit moment fractievertegenwoordiger en zal de eerste trans vrouw ooit worden in de gemeenteraad.

Het landelijk bestuur zegt het te betreuren dat het Amsterdamse bestuur ‘zich genoodzaakt voelt’ om het werk neer te leggen. “Het landelijk bestuur blijft met hen, de raadsleden en medewerkers in gesprek om te ondersteunen, waar mogelijk. We hebben er vertrouwen in dat het belang van Bij1 in Amsterdam voor alle betrokkenen hun grote drijfveer is om hier gezamenlijk sterker uit te komen. Dit zodat we kunnen samen kunnen blijven werken aan een radicaal gelijkwaardig Amsterdam.”