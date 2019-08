Cardioloog OLVG: gebruikers partydrugs maken zich te weinig zorgen

Het OLVG in Oost. Beeld Eva Plevier

Vrijwel dagelijks melden patiënten zich bij de spoedeisende hulp van het OLVG in Amsterdam-Oost en West vanwege pijn op de borst na het gebruik van partydrugs. In 6 procent van de gevallen betreft het een hartinfarct. Dat patiënten overlijden, is niet meer uitzonderlijk: het gebeurt meermaals per jaar.

Dat zei cardioloog Robert Riezebos, hoofd van het OLVG Hartcentrum, maandag op een symposium over drugs. Vorig jaar sloeg hij al alarm over de onderschatte gevaren van de ‘stimulantia’, maar hij ziet geen verbetering.

“De normalisatie van het gebruik van cocaïne en synthetische drugs heeft tot gevolg dat gebruikers zich veel te weinig zorgen maken,” vindt Riezebos. “Uit onderzoek blijkt dat in Amsterdam krankzinnige hoeveelheden mdma- en cocaïneresten in het rioolwater belanden en dat zien wij terug op de spoedeisende hulp.”

Van de 70.000 patiënten die op de spoedeisende hulp van het OLVG binnenkomen, zijn er 1100 vergiftigd door drugs. Zo’n 50 procent van hen heeft cannabis gebruikt; het leeuwendeel bestaat uit toeristen die niet met het hoge thc-gehalte in Nederlandse wiet kunnen omgaan.

Voor de Nederlanders die uitgaan in Amsterdam, zijn cocaïne, xtc en andere partydrugs het grootste probleem. Dat de dosis van de werk­zame stof mdma in xtc-pillen al tijden toeneemt, maakt het extra riskant.

Plakkerig bloed

Een op de vijf patiënten heeft een ernstige vergiftiging en ten minste een op de tien patiënten die na drugsgebruik in een van de ziekenhuizen binnenkomt, moet worden opgenomen. “Dat de middelen door elkaar worden genomen of in combinatie met alcohol worden gebruikt, vergroot de risico’s aanzienlijk,” zegt Riezebos.

Gebruikers krijgen pijn op de borst, hartkloppingen, hartritmestoornissen of dreigen flauw te vallen. “Het hele lichaam raakt in de over­drive. De bloeddruk, de hartslag en de lichaamstemperatuur stijgen. Je verbruikt meer zuurstof, maar de toevoer kan stokken door spasmen in de slagadertjes van het hart. Doordat het bloed door cocaïne­gebruik plakkeriger wordt, kunnen extra verstoppingen ontstaan. Het is eigenlijk een wonder dat het nog zo vaak goed gaat.”

Maar geregeld gaat het níét goed en krijgt de gebruiker een hartinfarct. Soms scheurt de aorta of veroorzaken de drugs een hersenbloeding. Vooral de combinatie van cocaïne en alcohol kan tot ‘acute hartdood’ leiden. Een kwart van de hartinfarcten van patiënten tussen de 18 en 45 jaar is door snuiven veroorzaakt.

Eerlijk zijn

Een bijkomend probleem is dat veel medici niet beseffen dat ze een hartinfarct door cocaïne, xtc of speed heel anders moeten behandelen dan een ‘normaal’ hartinfarct.

Riezebos: “Het is dus heel belangrijk dat de patiënten eerlijk zijn over de drugs die ze hebben gebruikt. Gelukkig geldt dat voor negen op de tien cokegebruikers en 60 tot 70 procent van de xtc-gebruikers.”

Langdurig gebruik van cocaïne en mogelijk ook xtc kan leiden tot chronische hart- en vaatziekten.

Het OLVG is betrokken bij drie grote onderzoeken naar de effecten van het gebruik van party­drugs en de beste behandeling. Eén onderzoek loopt al, twee andere worden voorbereid.