Capaciteit OV moet snel uitgebreid worden

Er ligt een grote noodzaak om nu iets te doen Walter Etty reizigersorganisatie Rover

Naast de uitbreiding van het OV biedt ook de elektrische fiets kansen. De meeste dagelijkse reizen, vooral woon-werk, bedragen tussen de 10 en 40 kilometer. Dit zijn afstanden die goed af te leggen zijn per fiets met trapondersteuning, over een door de provincie aangelegd netwerk van snelfietspaden. "Er ligt een grote noodzaak om nu iets te doen," zegt Walter Etty van Rover. "Er is altijd voor asfalt gekozen, maar dat is nu geen oplossing meer."



Het argument dat geld voor meer OV vooral uit Den Haag moet komen, is geen juiste voorstelling van zaken, vindt Rover. De belangenvereniging wijst erop dat Noord-Holland het laagste provinciale opcenten tarief van Nederland hanteert, het onderdeel van de Motorrijtuigenbelasting dat naar de provinciekas vloeit. Door dit bedrag te verhogen kan de provincie bijdragen aan veel meer nieuwe bussen, P&R-gebieden, fietspaden of nieuwe stations.



Doortrekken Noord/Zuidlijn

Ook vindt Rover dat de Luchthaven Schiphol N.V. de investeringen in het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp zelf moet plegen, zodat de OV-budgetten van de betrokken overheden vervolgens in andere projecten gestoken kunnen worden. "Gebruik het geld voor de bouw van een Oost/Westlijn in Amsterdam," zegt Etty. "Geen punt als Schiphol zelf investeert in het uitbreiden van de Noord/Zuidlijn, daar hebben zij de middelen voor."