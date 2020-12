Canta van 80-jarige Mary gestolen: ‘Het is een ramp’

Een nieuwe Canta kost de vrouw duizenden euro's. Beeld ANP

“Het is echt een ramp,” vertelt een geëmotioneerde Mary. “Ik begrijp er niets van. Hoe haal je het in je hoofd om het vervoersmiddel van een invalide persoon te stelen? Ben je dan echt zo laag gezonken dat je zulk soort dingen doet?”

De tachtigjarige controleerde dinsdagavond zoals elke andere avond nog even of haar Canta voor de deur stond. “Alles zag er veilig uit, de auto’s van de buren stonden er netjes naast, dus ben ik gaan slapen.” De volgende ochtend was het voertuig weg.

Ferrari

De Canta, vanwege de rode kleur ook wel haar ‘Ferrari’ genoemd, is voor Mary van levensbelang. Zonder de wagen kan ze nergens heen. “Ik kan mijn boodschappen niet meer doen, niet meer naar mijn gymclubje en eetclubje. Die Canta is mijn benen!”

Donderdag deed de vrouw aangifte. “Ze zeiden dat de kans klein is dat ‘ie wordt teruggevonden.”

Steun van buren

De afgelopen dagen heeft Mary op veel steun kunnen rekenen van haar buren. “M’n buurvrouw is al boerenkool komen brengen en een andere buur heeft wat boodschappen gedaan. Ze zijn echt vreselijk lief voor me.”

Met haar zoon heeft de tachtigjarige vrouw gezocht naar een oplossing. Een scootmobiel, maar dan wel een overdekte. “Met mijn gezondheid in de regen zitten, dat is geen goed idee.” De nieuwe aankoop kost haar duizenden euro’s en bovendien wordt deze pas op z’n vroegst in februari geleverd. “Maar het is niet anders, want ik heb 'm echt heel hard nodig.”