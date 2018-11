Cannabisproducten rukken op in toeristenwinkels

Lolly's, bananenkoekjes, stroopwafels, thee, ijs, zeep, donuts, snoepjes, chocola; het cannabis­assortiment is ruim in de historische binnenstad. Allemaal voorverpakt en dus makkelijk mee te nemen in de koffer.



De Warmoesstraat telt bijna tien winkels met deze cannabisspullen in de etalage. Ook in de Hoogstraten, op de Zeedijk en de Wallen zijn de spullen ruim verkrijgbaar: in toeristenwinkels, nutellazaken, bakkerijen of domweg cannabiszaken. Op de Waterloopleinmarkt ligt de koopwaar eveneens.



Het is een nieuw voorbeeld van de vercommercialisering van het imago van Amsterdam als stad waar alles kan.