Canal Parade blijft blikvanger: minder commercie of bloot is aan de organisatie

Belangrijkste vernieuwing is dat de organisatie van het evenement vanaf 2023 meteen een vergunning krijgt voor vier jaar. Beeld ANP

Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Touria Meliani donderdag in een brief aan de gemeenteraad. De raadsbrief geldt als bijsluiter bij het nieuwe beleidskader voor Pride Amsterdam dat in 2023 van kracht wordt. Belangrijkste vernieuwing is dat de organisatie van het evenement vanaf volgend jaar meteen subsidie krijgt voor vier jaar en dus meerdere jaren kan bouwen aan het evenement. Alle belangstellenden kunnen een plan indienen om mee te dingen naar de vergunning.

Naar de raadsbrief was met belangstelling uitgekeken nadat in het voorjaar tijdens een gesprek van de gemeente met een klankbordgroep stemmen waren opgegaan om de Canal Parade op te doeken. Met name het activistische deel van de lhbtq-gemeenschap pleitte bij die gelegenheid voor minder feest en meer protest tijdens Pride. Het massale volksfeest op en rond de grachten tijdens de botenparade was de critici een doorn in het oog.

Het stadsbestuur noemt de Canal Parade daarentegen een belangrijk onderdeel van Pride Amsterdam. De gemeente stelt wel extra eisen en voorwaarden aan het evenement en de organisator, die moeten bijdragen aan een Pride voor en door alle groepen uit de lhbtq-gemeenschap. In het beleidskader vraagt de wethouder van de organisatie om juist aandacht te besteden aan thema’s als zichtbaarheid, acceptatie, emancipatie en veiligheid.

Commercie

Op advies van de klankbordgroep vraagt de wethouder speciaal aandacht voor twee specifieke doelgroepen, transpersonen en bi-culturele leden van de lhbtq-gemeenschap, omdat vooral deze groepen kampen met uitsluiting en discriminatie.

Uit onderzoek door R2 Research blijkt overigens dat met de voorstanders van afschaffing van de Canal Parade misschien net twee boten te vullen zijn. Van de ondervraagden uit de lhbtq-gemeenschap verklaarde 5 procent tegen het evenement te zijn, tegen 40 procent die het evenement in de huidige vorm wil behouden. Een kleine 40 procent is voor aanpassing van de Canal Parade, maar dan gaat het niet alleen om minder commercie, maar ook om minder bloot en minder herrie.

Inhoudelijk wil de gemeente zich niet met de botenparade bemoeien. Er wordt van de organisatie verwacht dat zij zich inspant om de commerciële uitingen zoveel mogelijk te beperken, maar de gemeente voegt er onmiddellijk aan toe dat de boten van grote bedrijven van toegevoegde waarde kunnen zijn, bijvoorbeeld om de begroting voor de hele Pride rond te breien.

Meer of minder bloot?

De gemeente laat ook alvast weten dat het Amstelveld komt te vervallen als locatie voor grootschalige evenementen tijdens Pride. Er wordt al jaren door omwonenden geklaagd over de overlast als gevolg van het jaarlijks terugkerende feest. Met de organisator wordt gezocht naar een alternatieve locatie en rond 2028 wordt een nieuwe afweging gemaakt.

Uit het onderzoek van R2 Research blijkt dat Amsterdammers anders tegen de Canal Parade aankijken dan bezoekers van buiten de stad. Een aanzienlijk deel van de Amsterdammers wil minder bloot zien tijdens het evenement, bezoekers van buiten vragen juist om meer. Amsterdammers willen de muziek graag wat zachter, de bezoekers van buiten vragen om meer decibellen.

De meeste ondervraagden (vier van de vijf) vinden het wel belangrijk dat Pride Amsterdam er is. Een even grote groep vindt het evenement belangrijk omdat het de lhbtq-gemeenschap viert en gelijke rechten voor allen nastreeft. Volgens driekwart van de respondenten levert Pride Amsterdam daadwerkelijk een bijdrage aan de acceptatie van de gemeenschap.