Camping Pampus per direct gesloten, maar alternatief is gevonden

Forteiland Pampus. Beeld RV

Hulpdiensten zouden de camping in noodgevallen niet snel genoeg kunnen bereiken, daarom heeft de gemeente besloten een benodigde camping-vergunning niet te verlenen.

De camping op het eiland was net drie weken open. Van woensdag tot en met zaterdag konden twintig mensen in tentjes voor twee terecht. “We wisten dat we nog officieel groen licht van de gemeente moesten krijgen, maar we dachten dat dit wel goed zou komen,” zegt één van de directeuren, Bart Kuilman.

“Wij ontvangen immers tienduizenden bezoekers per jaar,” zegt Kuilman. “We zijn verbaasd dat dit overdag geen probleem is, maar 's nachts blijkbaar wel. Wij nodigen de burgemeester in september graag een keertje uit om te laten zien wat we allemaal doen om de boel veilig te maken.”

Alternatief

De organisatie ging razendsnel opzoek naar een alternatief en heeft dit ook gevonden. Kampeerders kunnen nu op aangelegde zeilschepen slapen in plaats van op het eiland zelf. De eigenaren van de schepen hebben daarvoor wel een vergunning.

“We zijn blij dat we een mooi alternatief hebben gevonden,” zegt Kuilman. “Slapen op een zeilvloot is een prachtig historische en romantische ervaring. Zeker nu veel mensen niet op vakantie kunnen, zijn we blij dat we iets kunnen bieden.”