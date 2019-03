Camping in natuurgebied Het Twiske stuit op weerstand

Beschermde vogelsoorten broeden hier. Schotse hooglanders grazen er en uilen, vossen en vleermuizen leven samen in Het Twiske, een natuurgebied dat door de EU in 2013 als beschermd landschap is bestempeld.



Het is ook een gebied dat jaarlijks tussen de twee en drie miljoen bezoekers trekt. Mensen wandelen, fietsen en zwemmen. Ze komen voor de kinderboerderij, een klimrek of de horeca en het is de thuisbasis voor grote festivals als Welcome To The Future en Lente Kabinet. Natuur en recreatie gaan hier hand in hand, zo lijkt het.



De mogelijke komst van een camping brengt nu spanning met zich mee. Natuurorganisaties willen meer natuurbescherming. Beheerder van het gebied, recreatieschap Twiske-Waterland, dat wordt ingevuld door negen gemeenten en de provincie Noord-Holland, wil juist meer activiteiten toestaan. "De camping past binnen onze kaders," zegt programmamanager Kees Rood.



Betaald parkeren

In 2010 zag het er allemaal anders uit. Jarenlang beleid van te hoge lasten en te weinig inkomsten zorgde voor grote financiële verliezen. Om een faillissement van het bestuur van het natuurgebied te voorkomen, moest worden bezuinigd en worden gezocht naar nieuwe bronnen van inkomsten. Daarom zijn er tegenwoordig meer evenementen, is het betaald parkeren, betaalt de bezoeker entreegeld en wordt grond verpacht aan ondernemers.