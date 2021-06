Campagneweek tegen seksueel geweld: wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag?

Kunstwerk voor de campagne van de Amsterdamse illustrator Sioejeng Tsao. Beeld Sioejeng Tsao

Van nagefloten worden op straat tot verkrachting, van online shaming tot huiselijk geweld: seksueel geweld is ondanks allerlei initiatieven om het aan te pakken nog altijd een groot maatschappelijk probleem.

Een ruime meerderheid van de Amsterdammers is getuige geweest van ongewenst seksueel gedrag of heeft er zelf ervaring mee, blijkt uit onderzoek van de gemeente. Van de Amsterdamse vrouwen tussen de 15 en 34 jaar heeft driekwart zelf te maken gehad met straatintimidatie

Reageren

Hoe moet je reageren als seksueel geweld een naaste overkomt? Wat doe je als je zelf slachtoffer wordt of als je seksueel overschrijdend gedrag signaleert? Hoe kunnen mannen bijdragen aan het stoppen van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

De campagne van de gemeente, de GGD en het Centrum Seksueel Geweld is tot en met vrijdag in de hele stad te zien op posters met een speciaal voor deze week gemaakt kunstwerk van de Amsterdamse illustrator Sioejeng Tsao. Ook kan iedereen gratis meedoen aan (online) lezingen en workshops over seksueel geweld.

Burgemeester Halsema opent de themaweek maandagmiddag via een livestream vanuit Pakhuis de Zwijger. Na de aftrap volgt een panelgesprek waarin jongeren thema’s als consent en straatintimidatie bespreken.

Workshops

Op dinsdag staan, eveneens via een livestream, drie onderwerpen op de planning. In de Bystander Intervention worden vijf praktische manieren gedeeld om in te grijpen bij straatintimidatie. Jens van Tricht, bekend als wegbereider van de mannenemancipatie, vertelt hoe mannen bij kunnen dragen aan het stoppen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En er is een workshop online shaming en sexting over de online en offline gevolgen daarvan.

Filmhuizen De Uitkijk en Studio/K zenden op woensdag films uit in het kader van de themaweek. Het programma op donderdag en vrijdag is alleen voor professionals en genodigden.

Prioriteit

Het aanpakken van seksueel geweld staat al langer op de prioriteitenlijst van burgemeester Halsema. Vorig jaar startte ze met de campagne #jijstaatnietalleen, gericht op meisjes en vrouwen die te maken krijgen met seksuele intimidatie en geweld op straat of online. Boodschap is dat de stad ook van deze meisjes en vrouwen is en dat intimidatie en geweld niet worden geaccepteerd. Amsterdamse rolmodellen steunen de vrouwen daarbij.

Tegelijkertijd wordt online shaming, het ongewenst en zonder toestemming verspreiden van beeldmateriaal, een steeds groter probleem onder jongeren. Vorig jaar noemde Halsema online shaming en exposing ‘een van de grootste en vooral ­onzichtbare problemen in onze stad’. En het is sindsdien niet minder geworden.

Wie bij de activiteiten aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden.

De gemeente start maandag met de campagne #jijstaatnietalleen. Beeld Gemeente Amsterdam