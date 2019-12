Campagne tegen geweld in Zuidoost: ‘Het is niet sexy om met wapens te lopen’

In Zuidoost is vrijdag de campagne ‘Amsterdam ontwapent’ gestart, een initiatief van buurtbewoners dat wordt gesteund door gemeente. ‘We zijn het wapengeweld zat.’

Safoan Mokhtari (35) spreekt haast elke voorbijganger in het winkelcentrum van Venserpolder aan met een lach. Achter hem staat een zwarte bus met een mobiele fotostudio. Hij vraagt de passanten of ze op de foto willen, met hun handen omhoog. Ontwapend.

Mokhtari, muzikant, is al driekwart jaar bezig met de campagne ‘Amsterdam ontwapent’. Vrijdag ging deze officieel van start. “Er zijn zat wapens in de buurt. En daarom zijn we de wapens zat,” zegt hij. De bus rijdt vanaf een week lang door heel Zuidoost. Daarna volgt de rest van de stad.

‘Ik kom ook van de straat’

Aanleiding voor de campagne is het wapengeweld dat Zuidoost in de zomer heeft opgeschrikt. Dit jaar zijn er zes doden gevallen door geweld in Zuidoost. Ook staat de plofkraak op metrostation Ganzenhoef nog vers in het geheugen. Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing: “In ons stadsdeel gaat het erg goed. Maar door een aantal incidenten dreigen we weer naar beneden te vallen.”

De stadsdeelvoorzitter heeft regelmatig met jongeren gepraat in aanloop naar de campagne. “Bij sommigen is het kwartje al gevallen. Dat het niet zo sexy is om met wapens te lopen.”

Mokhtari vindt het mooi dat er gesprekken ontstaan in de buurt. “Ik kom ook van de straat. Ik kom uit een vogelaarwijk en mijn toekomst leek heel donker. Ik hoorde elke dag dat ik een overlastgever was die niets ging bereiken.”

De campagne is geïnitieerd door de bewoners van Zuidoost. “Als mensen iets organiseren, proberen wij daarbij aan te sluiten,” zegt Jadnanansing. Ze ziet toekomst in een dienende rol voor het stadsdeel. “Iedereen lacht zich kapot dat ik gewoon op de fiets stap en in de metro zit. Maar alles staat of valt met direct contact.”

Harry Akwasi. Beeld Jakob Van Vliet

Harry Akwasi (62), Amsterdam

Verkoper

“Ik sta hier uit solidariteit. Er zijn te veel mensen in de buurt die uit een gebroken gezin komen. Ze kunnen niet hogerop raken met school en stoppen ermee. Maar vervolgens willen ze wel een mooie auto, op mooie schoenen lopen. Dat is duur. Maar dat geld hebben ze niet. En dan denken ze dat ze in de criminaliteit veel geld kunnen verdienen.”

Lesley Nijs. Beeld Jakob Van Vliet

Lesley Nijs (67), Amsterdam

Voormalig chauffeur

“Ik vind het rot dat er zoveel jongens op elkaar schieten. Ik woon al bijna twintig jaar in Zuidoost. Vroeger was het niet zo erg als nu. Je ziet dat er zoveel dingen gebeuren. Het ergste vind ik dat er mensen van buiten Zuidoost komen en hier geweld plegen. Dat is zo lastig aan de Bijlmer.”

Kwadjo Mireku Beeld Jakob Van Vliet

Kwadjo Mireku (33), Alkmaar

Teamleider op middelbare school

“Je bent toch een voorbeeld als je meedoet aan deze campagne. Ik heb familieleden in Zuidoost wonen, mijn vriendin werkt hier. Ik ken de problematiek, maar toch heb ik me altijd veilig gevoeld. Dat komt doordat ik weet dat het vroeger erger was dan nu.”

Xanthe de Baas. Beeld Jakob Van Vliet

Xanthe de Baas (16), Amsterdam

Vierdeklasser vmbo op het Bindelmeer College

“Ik vind het geweld heel onnodig. Er wordt geschoten, gestoken. Het verspreidt zich steeds meer door Amsterdam en waar ik woon, komt het dichtbij. Daardoor vind ik het eng. Er wordt weinig gedaan, maar dit kan niet zo. Jongeren moeten bij elkaar komen en erover praten.”

Jasper Musterd. Beeld Jakob Van Vliet

Jasper Musterd (73), Amsterdam

Gepensioneerd

“Ik woon hier al dertig jaar. Ik vind het een hartstikke gezellige buurt. Mijn dochter wilde verhuizen, maar ik moest daar niets van hebben. Ik hoop dat de campagne gaat helpen. Het gaat ook om mijn veiligheid. ’s Avonds zie je mij niet zo veel alleen meer buiten.”