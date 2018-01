Campagne tegen appen door fietsers en voetgangers

Het doel is om vooral jongeren ervan te overtuigen hun smartphone met rust te laten terwijl ze op de fiets zitten of ergens naartoe wandelen. Volgens de gemeente is 'bewustwording over de gevaren van telefoongebruik in het verkeer van levensbelang'.



De campagne heeft als kreet 'Superbelangrijk', en ging vrijdagochtend van start in het Vondelpark. Door de hele stad komen billboards en posters te hangen.



Appverbod

Eind vorig jaar kondigde verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen aan om met een voorstel voor een appverbod voor fietsers te komen, waar haar voorganger Melanie Schultz een jaar eerder al onderzoek naar liet doen. Het appverbod zal zeker nog een jaar op zich laten wachten; vandaar dat de overheid nu vooral op voorlichting en techniek zoals een veiligheidsapp inzet.



Onderzoek naar verkeersongevallen laat echter niet eenduidig zien dat smartphonegebruik door fietsers of voetgangers grote gevaren met zich meebrengt.



Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid meldde toch dat het 'aannemelijk' is dat appen, internetten of muziek luisteren in het verkeer risico's heeft. Ook de gemeente meent dat afleiding de oorzaak is van veel ongelukken. 'Een appje checken kost maar een seconde, maar juist die seconde wegkijken kan al fataal zijn.'