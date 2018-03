Cameratoezicht voor koosjer restaurant HaCarmel

Waarom komen ze alleen 's nachts, waarom niet overdag als we in de zaak staan? Schijterds zijn het

De eigenaren van HaCarmel ontdekten vrijdagochtend een behoorlijke ster in het glas van hun restaurant. Onbekenden hebben geprobeerd de ruiten in te gooien. De politie verricht forensisch onderzoek naar de vernieling, de zoveelste in korte tijd.



Saleh A.

Op 7 december werden de ruiten van het restaurant ingeslagen door een man die volgens omstanders 'Palestina' en 'Allahu akbar' geroepen zou hebben. De 29-jarige dader Saleh A. wordt vervolgd voor vernieling en zal nog psychisch onderzocht worden, maar is wel vrijgelaten.



Daarna is glas gezet waar niets doorheen zou moeten kunnen. Toch is de nieuwe schade aanzienlijk, zegt eigenaar Sami Bar-on. Hij laat het raam vervangen en heeft met tegenzin aangifte gedaan. "Anders doet de politie niets."



Verdrietig of moedeloos is hij al lang niet meer. Vooral kwaad. "Waarom komen ze alleen 's nachts, waarom niet overdag als we in de zaak staan? Schijterds zijn het."



Allahu akbar

In januari werd een ruit besmeurd met een mengsel van eieren en mayonaise. Ook worden de ramen van HaCarmel volgens Bar-on wekelijks bespuugd en krijgt hij vaak anonieme telefoontjes. "Dan wordt er 'Palestina vrij' geroepen of 'Allahu akbar'. Ze blijven soms bellen, maar dan gooi ik gewoon steeds weer de telefoon neer."