Cameratoezicht op Waterlandplein en Azaleastraat in Noord

Burgemeester Femke Halsema wil met camera’s einde maken aan schietpartijen in Noord. Beeld ANP

Rondom het Waterlandplein vonden volgens de politie en stadsdeel Noord in 2020 al zeven schietpartijen plaats. Eind 2019 werd er ook een vrouw doodgestoken en raakte een minderjarige gewond bij een steekpartij. Daarnaast raakte in juli 2020 nog iemand zwaargewond bij de aanhouding van een scooterdief op het plein en vonden in de periode van 1 februari tot 1 augustus 2020 46 winkeldiefstallen, tien bedreigingen en 16 mishandelingen plaats op en rondom het plein.

Provocaties

De overlast wordt mede veroorzaakt ‘door het rondhangen van groepen personen’ op het plein. Ze laten veelvuldig afval achter, veroorzaken veel geluidsoverlast en provoceren buurtbewoners, politieagenten en handhavers. De burgemeester hoopt met het plaatsen van camera’s en extra straatverlichting grip op de overlast te krijgen. Ook worden particuliere toezichthouders ingehuurd die van donderdag tot en met zaterdag in de avonduren zullen surveilleren.

Grote groepen

Op de Azaleastraat is volgens de politie en het stadsdeel overlast van grote groepen rondhangende jongeren en jongvolwassenen, schrijft de burgemeester. ‘Het gaat daarbij voornamelijk om drugshandel, het veroorzaken van rotzooi op straat, geluidsoverlast tot alat in de nacht en het intimideren van bewoners.’

Doordat de infrastructuur rondom de Azaleastraat gesloten is, wordt de komst van de politie of handhavers gauw opgemerkt door de overlastgevers. Het constateren van overtredingen is daardoor lastig. In de periode van januari 2019 tot en met september 2020 vonden er 48 incidenten plaats in de straat en werden er 176 anonieme meldingen gedaan van ‘hinder in de openbare ruimte’.