Cameratoezicht op Plantage Parklaan na vondst explosief

De politie zette vorige week woensdag de Plantage Parklaan af vanwege de vondst van een explosief. Beeld Joris Van Gennip

Op woensdag 25 november werden meerdere woningen ontruimd na de vondst van een explosief bij een toegangsdeur op de Plantage Parklaan. De straat werd een tijd afgezet en sommige bewoners zaten vast in hun huis in afwachting van het onderzoek.

Er waren meerdere incidenten in die straat eerder dit jaar. Er is onder andere een geparkeerde Mercedes in brand gestoken. ‘Deze incidenten, en dan vooral het geplaatste explosief, leveren een ernstig gevaar op voor de openbare orde en zorgen voor onrust in de wijk’, schrijft de gemeente. De camera’s blijven tot 1 januari 2021 hangen.

IJburg

Eerder waren al camera’s geplaatst aan de Erich Salomonstraat op IJburg nadat een woning meerdere keren beschoten was. Ook werden camera’s neergezet bij de Dijkmanshuizenstraat in Noord nadat er een woning werd beschoten en er bij twee woningen in de straat ontploffingen waren. De verlenging van dat toezicht geldt in ieder geval tot 1 januari 2021.