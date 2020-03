Cameratoezicht op drukke pleinen in Amsterdam in strijd tegen corona

Drie drukke pleinen in Amsterdam krijgen cameratoezicht om jongeren in de gaten te houden die daar in groepjes rondhangen en onvoldoende afstand houden.

Burgemeester Femke Halsema stelt om deze reden per direct cameratoezicht in op het Hendrick de Keijserplein in de Pijp, het Piet Mondriaanplein in Nieuw-West en rond de Oetgensstraat in Oost.

Uit waarnemingen van de politie, handhaving en straatcoaches komt naar voren dat dit momenteel enkele van de ‘drukste plekken in de stad’ zijn, schrijft Halsema. ‘Er is in de afgelopen dagen sprake geweest van onwenselijke groepsvorming door groepen jongeren en de vrees bestaat dat personen zich op deze locaties niet zullen houden aan de noodverordening die is ingesteld ten behoeve van het voorkomen van verspreiding van het coronavirus,’ schrijft de burgemeester in het besluit waarmee cameratoezicht wordt ingesteld.

Op het Mondriaanplein en het Hendrick de Keijserplein liggen trapveldjes die recentelijk zijn gesloten, omdat hier door de dichte scholen te veel jongeren tegelijk aan het sporten waren. Maar dat weerhoudt de jongeren er niet van om naar buiten te gaan en elkaar op te zoeken.

Gruwelijke maatregel

Halsema waarschuwde vorige week al dat het gezinnen, kinderen en jongeren zeer zwaar zal vallen om zoveel mogelijk binnen te blijven, omdat in de kleine Amsterdamse appartementen weinig ruimte is.

Om deze reden is de burgemeester fel gekant tegen een lockdown, waarbij mensen verplicht binnen moeten blijven. “We hebben liever dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen, dan hoef je mensen niet op te sluiten in hun huizen, want dat is een gruwelijke maatregel,” zei ze vorige week.

De camera’s blijven in ieder geval staan tot en met 1 juni, het toezicht wordt zo nodig verlengd.