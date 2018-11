Cameratoezicht Kattenburg: criminaliteit is verplaatst

Uit politiecijfers en verhalen van bewoners blijkt dat geluidsoverlast, vervuiling, intimidatie en drugsoverlast op Kattenburg toenemen, dat meldt de gemeente. 'Ook wordt er regelmatig zwaar knalvuurwerk afgestoken wat bewoners doet denken aan een nieuwe schietpartij.'



Bovendien zouden bewoners worden geïntimideerd waardoor zij geen aangifte of melding durven te doen. Daarom vindt het stadsbestuur het noodzakelijk het cameratoezichtgebied uit te breiden met een deel van Kattenburg. Dat toezicht zal weer verdwijnen als blijkt dat het niet langer noodzakelijk is.



Het cameratoezicht op Wittenburg blijft ook. Wittenburg was vorig jaar het epicentrum van overlast door jongeren in de buurt, met als dieptepunt de twee dodelijke schietpartijen, waarbij de 19-jarige Ayman Mouyah en de 17-jarige Mohammed Bouchikhi overleden.



Vechtpartijen

Behalve op Kattenburg, wordt ook cameratoezicht ingesteld bij de Amsterdamse Poort bij de Arena. Hiertoe is besloten vanwege het grote aantal incidenten in de wijk. Daarbij gaat het vooral om zakkenrollerij, straatroof, ruzie, diefstal en vechtpartijen. Bovendien geeft een op vijf bezoekers van het winkelgebied aan zich er wel eens onveilig te voelen.



Het cameratoezicht bij de Johan Huizingalaan, dat werd ingesteld nadat in korte tijd een explosief werd gevonden, een explosief afging, en twee beschietingen plaatsvonden, blijft. Het stadsdeel verantwoordt die keuze door te benadrukken dat, hoewel het aantal incidenten in de buurt is afgenomen, de rust in de wijk nog niet is wedergekeerd.



Lees ook: Meekijken met de 226 gemeentecamera's