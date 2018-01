Cameratoezicht Jan Evertsenstraat met 2 jaar verlengd

De camera's werden er in juni opgehangen naar aanleiding van een reeks geweldsincidenten in korte tijd in het najaar van 2016. Ze zouden blijven hangen tot en met 31 december 2017.



Na evaluatie is geconstateerd dat de periode van het huidige toezicht te kort was om het effect van het cameratoezicht goed te kunnen zien. Daarom heeft waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen de duur met twee jaar verlengd.



Incidenten

Wel werd duidelijk dat het totaal aantal door de politie geregistreerde incidenten (120) in de buurt hoog is. Het gaat vooral om diefstal van fietsen, brom- en snorfietsen (27), mishandeling, vecht- en steekpartijen (19), ruzie (16), straatroof (15) en jeugdoverlast (12).



Onder meer op basis hiervan en ervaringen van de politie is geconcludeerd dat er nog altijd sprake is van een verstoring van de openbare orde, zo blijkt uit het besluit.



Pas wanneer cameratoezicht niet meer noodzakelijk wordt geacht bij het handhaven van die openbare orde, worden de camera's weggehaald.