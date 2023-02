Cameratoezicht in Vondelparkbuurt wegens drugshandel, uitgaansgeweld en straatroof

Beeld Joris van Gennip

In het gebied is vanwege de nabijheid van horecagelegenheden sinds 2020 sprake van toenemende overlast door uitgaansgeweld, drugshandel en verstoringen van de openbare orde, aldus burgemeester Halsema. De buurt ligt naast het Leidseplein en fungeert als doorstroomlocatie naar het centrum van de stad. In de tussentijd zijn al extra maatregelen genomen om de orde te handhaven, zoals extra aandacht van politie en handhaving en extra inzet bij geweldsincidenten.

Desondanks is het aantal incidenten ‘nog steeds onaanvaardbaar hoog’, schrijft Halsema. ‘Het inzetten van cameratoezicht is in aanvulling op de bestaande maatregelen noodzakelijk ter handhaving van de openbare orde, het verhogen van het veiligheidsgevoel van de bewoners en ter voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in dit gebied.’

Meerdere keren per maand vinden er vooral op donderdag tot en met zondag geweldincidenten plaats zoals mishandelingen, openlijke geweldplegingen en straatroven waar bezoekers van de horeca bij betrokken zijn. Zo worden bezoekers vanaf het Holland Casino op het Max Euweplein regelmatig gevolgd om te worden beroofd bij de parkeergarage in de buurt, schrijft stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki aan stadsdeelcommissie West.

Inperking van privacy

In dit geval weegt het belang van de handhaving van de openbare orde voor Halsema daarom zwaarder dan de inperking van de privacy door cameratoezicht. De camera’s worden ingezet van 1 maart tot 31 december 2023. Zodra de burgemeester cameratoezicht niet meer nodig vindt, gaan de camera’s weer weg.

Het gebied waar cameratoezicht komt, loopt van het Leidsebosje tot de Eerste Constantijn Huygensstraat en van het Vondelpark tot de Overtoom.

