Cameratoezicht in Snodenhoekpark na handgranaten

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief ontmanteld. Beeld ANP

Op 10 augustus kwam bij de politie een melding binnen dat alle ruiten van een woning aan het Snodenhoekpark waren beschadigd. Na onderzoek bleek dat die schade was veroorzaakt door de ontploffing van een handgranaat achter de woning.

Een dag later werd voor een woning aan het Snodenhoekpark in Zuidoost nog een handgranaat aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief verwijderd, nadat het gebied enige tijd was afgezet.

De politie onderzoekt nog waarom de granaten hier zijn neergelegd. Ondertussen werkt de gemeente aan de veiligheid in de buurt. Daartoe heeft burgemeester Femke Halsema besloten cameratoezicht in te stellen, voor een periode van één maand.

Daarnaast komt er extra politiesurveillance, staat er een zogeheten ‘BuurTent’ in de straat waar buurtbewoners informatie kunnen krijgen van de politie over de incidenten, en is Slachtofferhulp ingezet.