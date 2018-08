Cameratoezicht en mobiele politiepost op Johan Huizingalaan

De tijdelijke politiepost - in de vorm van een politiebus - is geplaatst om contact met de buurt makkelijker te maken en voor extra toezicht, zegt een woordvoerder van de politie. Ook is er cameratoezicht geplaatst.



Hoe lang de politiebus daar blijft staan en of de post 24 uur per dag is bemand, kon een woordvoerder niet zeggen.



Woensdag bezocht burgemeester Halsema de Johan Huizingalaan om zich goed laten informeren over de incidenten. Ze wil praten met politie, bewoners en met mensen die daadwerkelijk iets hebben gehoord.



Rond 1.50 uur woensdagnacht ontplofte voor het Marokkaans-Javaanse restaurant MaroVaan aan de Johan Huizingalaan in Slotervaart een explosief dat vele gaten sloeg in de voordeur en de gevel van de onlangs geopende zaak. Het glas uit het bushokje voor de deur sneuvelde.



Schoten

Het was het vierde incident deze week. In de nacht van zaterdag op zondag werd eerst een winkel in bedden en interieurs beschoten aan de Johan Huizingalaan. De nacht van maandag op dinsdag volgden tientallen schoten op het naastgelegen schoonmaakbedrijf HBS.



Achter dat pand lag een handgranaat, die niet afging. Burgemeester Halsema liet daarop het schoonmaakbedrijf HBS sluiten omdat ze daartoe 'op basis van het eerste onderzoek van de politie voldoende aanleiding zag'.



Tropicana

Saillant: dat schoonmaakbedrijf staat op naam van een 36-jarige Marokkaanse Amsterdammer die eigenaar is van een trits panden in West en Nieuw-West, waaronder meerdere panden in de driemaal getroffen Johan Huizingalaan.



In één van zijn panden zit Tanjab Holding, die eigenaar is van de nog te openen lunchroom Tropicana in de Jan Evertsenstraat, waar dinsdagochtend een handgranaat aan de deurklink hing.



