Camerahandhaving brom- en snorfietsen: 19.000 boetes en minder ongelukken

De 19.000 boetes komen boven op de honderd boetes die boa's maandelijks uitschrijven voor rijden op het fietspad. Beeld ANP

Sinds april 2019 moeten Amsterdammers met een brom- of snorfiets op de rijbaan rijden in plaats van op het fietspad. Het dragen van een helm is daarbij verplicht.

Eind vorig jaar begon de gemeente te handhaven door zeventien vaste- en verplaatsbare camera’s in de stad neer te zetten. Zo konden ze controleren of er op het fietspad werd gereden waar dat niet meer is toegestaan. Daaruit volgden sinds november al 19.000 boetes.

De gemeente zegt dat de proef met ‘digitale handhaving’ goed werkt: het aantal overtredingen op plekken waar de camera’s staan neemt flink af. Het percentage snorfietsers dat zich aan de regels houdt, varieert van 74 tot 92 procent. In de zomer van 2021 zat het tussen de 53 tot 82 procent.

Ongelukken

Volgens cijfers van de gemeente is het aantal ongelukken in de stad waarbij snorfietsen betrokken zijn, sterk gedaald. In 2017 waren dat er nog 154, maar in 2021 slechts 25. Dat kan ook deels verklaard worden door de toen nog geldende coronaregels. Het aantal ongelukken met bromfietsen daalde niet zo hard. Kanttekening daarbij is dat er veel meer bromfietsen in de stad zouden rijden dan voorheen.

De gemeente bekijkt aan het einde van het jaar of er moet worden doorgegaan met de camerahandhaving.