Camerabewaking omgeving Admiralengracht naar aanleiding van schietpartij

Camerasurveillance is ingesteld om 'verstoring van de openbare orde te voorkomen'. Beeld ANP / ANP

Het gebied waar het cameratoezicht wordt ingesteld strekt zich uit over de Admiralengracht tussen de Jan van Galenstraat en de Jan Eversestraat. Ook in de Pieter van der Doesstraat, Joos de Moorstraat, Cornelis Dirkszstraat en de Krommertstraat worden camera’s opgesteld.

De reden dat de gemeente cameratoezicht instelt, is dat de politie inschat dat de kans op herhaling groot is. De schietpartij vond plaats in de nacht van dinsdag op woensdag. Daarbij is een woning op de tweede etage beschoten. De bewoners hadden ’s nachts niets gemerkt.