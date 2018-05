Camerabeelden van schietpartij Stromarkt getoond

De 55-jarige Allen P. werd die avond rond 23.30 uur op de Stromarkt in het centrum eenmaal in het hoofd geschoten. Hij raakte ernstig gewond en ligt nog altijd in coma in het ziekenhuis.



Op bewakingsbeelden is te zien hoe het slachtoffer en de verdachte even voor de schietpartij samen op de straat Kattengat te zien zijn. Ze zijn in gesprek en lijken elkaar te kennen.



Fietstaxi

Allen P. werd even later in een plas bloed aangetroffen door voorbijgangers. De dader is dan al weggerend over de Singel, richting de Nieuwendijk. Daar heeft hij een fietstaxi genomen naar Magna Plaza op de Nieuwezijds Voorburgwal.



Het was die avond druk op straat. De politie hoopt getuigen te vinden die de schutter en het slachtoffer gezien hebben.