Camerabeelden explosie Korte van Eeghenstraat: hotel lijkt niet doelwit

Ravage in de Korte Van Eeghenstraat na de ontploffing.

Op camerabeelden van Hotel Parkview aan de Korte van Eeghenstraat is te zien dat een in donkere kleding en capuchonjas gehulde dader zaterdagochtend rond half vijf een zwaar explosief plaatst voor de panden naast het hotel – om dit van afstand tot ontploffing te brengen.

De beelden, waarover de politie en Het Parool beschikken, bevestigen volgens de eigenaresse dat de aanslag eerder tegen buren dan tegen het hotel gericht is. Dat zou ook gelden voor de granaat die in oktober was gevonden door een portier van het hotel.

Op de bewakingsbeelden is te zien dat de donker geklede figuur vanaf de straat tussen de geparkeerde auto’s en om de lantaarnpaal voor het hotel heen loopt, over de stoep naar de belendende panden beweegt en daar iets neerzet.

Ravage in de straat.

Hij rolt op zijn gemak een kabel uit waarmee hij het explosief van flinke afstand tot ontploffing brengt. Even later volgt een enorme explosie die de panden en auto’s zwaar beschadigt. Van de auto die het dichtstbij geparkeerd staat, schuin voor het hotel, wordt het portier rechtsvoor opengeblazen.

Raadsman Gabriël Meijers, namens de eigenaresse van Hotel Parkview: “De camerabeelden bevestigen volgens de eigenaresse dat de bom voor een of twee panden verderop bedoeld is, maar zij lijdt grote schade doordat deze aanslag en die granaat in oktober aan haar hotel worden gekoppeld.”

De politie heeft laten weten alle opties nog te onderzoeken.

Van het hotel en de naastgelegen panden zijn ruiten gesneuveld. Veel ramen zijn dichtgetimmerd. Een erker op eenhoog van het naastgelegen pand is gestut.