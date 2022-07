Camera’s op Jean Desmetstraat op IJburg na twee ontploffingen

Beeld ANP / Venema Media

In de nacht van dinsdag op woensdag ontplofte voor de tweede keer in iets meer dan een maand tijd een explosief in het portiek van een appartementencomplex in de straat op IJburg. De explosie vond plaats rond 03.20 uur. Waarschijnlijk werd de ontploffing veroorzaakt door zwaar vuurwerk. De klap veroorzaakte veel schade aan de binnenkant van het gebouw: aan de deur, het plafond, de wanden en de lift. Er vielen geen gewonden, wel ontstond er een klein brandje dat door de brandweer werd geblust.

Op 16 juni trof ook al een explosie dezelfde plek. Verschillende buurtbewoners werden toen rond 21.30 uur opgeschrikt door een harde knal. Die werd ook veroorzaakt door een vuurwerkbom, zo bleek na onderzoek van het Team Explosieven Verkenning.

Volgens de burgemeester en politie voelen bewoners ‘zich als gevolg hiervan niet meer veilig in hun woon- en leefomgeving’. Ook leveren de incidenten een gevaar voor de openbare orde op. Om die orde te handhaven stelt de burgemeester daarom cameratoezicht in. Ook heeft de politie de komende tijd extra aandacht voor de straat en is bewoners hulp aangeboden.