Camera's maken pakkans in verkeer bijna 100 procent

Pakkans

Nu zijn het nog handhavers die erop moeten toezien dat auto's wegblijven uit de autoluwe of -vrije gebieden in de binnenstad. Volgens de gemeente is de pakkans 'in de praktijk momenteel laag'. De gemeente heeft de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met allerlei kentekenonderzoeken waarmee in kaart werd gebracht hoe automobilisten zich door de stad begeven.



De maatregel kost Amsterdam tegelijkertijd wel geld: de boetes die worden opgelegd door gemeentelijke handhavers vloeien naar de gemeentekas, maar bij camerahandhaving is het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor het opleggen en innen van de boetes.



De aanpak is urgent in Amsterdam omdat de auto op steeds meer plekken in de stad een ongewenste gast wordt. Het Muntplein is heringericht waardoor het nauwelijks meer aantrekkelijk is voor doorgaand verkeer. De handhaving daarvan kost echter veel inzet van de gemeentelijke diensten. Ook in andere straten staat de auto onder druk, zo geldt vanaf de zomer op de Nieuwezijds Voorburgwal eenrichtingsverkeer.



De Munt

Het Muntplein volgt later: wegens werkzaamheden is autoverkeer vanuit de Vijzelstraat in de richting van het Rokin weer toegestaan vanaf eind mei tot begin november. In deze periode wordt de Amstel tussen de Blauwbrug en het Muntplein opnieuw ingericht. Daarna zal ook hier sprake zijn van camerahandhaving.



In de eerste periode na de invoering van camerahandhaving ontvangen overtreders geen boete maar een waarschuwingsbrief. Het is de bedoeling dat automobilisten op die manier in drie maanden tijd zich ervan bewust raken dat ze een overtreding begaan.



De ervaring, onder meer bij de invoering van de milieuzone, is dat het aantal overtredingen in die periode afneemt. Omwonenden en ondernemers worden vooraf geïnformeerd met huis-aan-huisbrieven. Ook worden er borden geplaatst met een camera-icoon.



Privacy

De opmars van camera's in het straatbeeld neemt hand over hand toe en is ook mikpunt van kritiek. Volgens de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam is er in de stad sprake van een wildgroei aan verschillende systemen, zoals bijvoorbeeld politiecamera's, milieuzonecamera's en scanauto's die ook omgevingsbeelden meenemen.



De Commissie stelde dat de mileuzonecamera's integraal worden doorgegeven aan de politie, terwijl daar geen deugdelijke grond voor zou zijn.