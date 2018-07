Camera's in De Banne en Diamantbuurt vanwege overlast

Reden voor het uitgebreide en verlengde cameratoezicht is het feit dat deze buurten door overlast worden geteisterd, aldus de gemeente.



Zo is in de Diamantbuurt het aantal door de politie geregistreerde incidenten in 2017 met dertien procent gestegen ten opzichte van 2016. Met name hangjongeren zorgen voor onrust in de buurt.



Ook de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Anass el Ajjoudi begin dit jaar in de Cornelis Springerstraat wordt genoemd als een reden voor het cameratoezicht.



Drugsdealen

In Noord komen er camera's op en rond het winkelcentrum Banne op het Bezaanjachtplein te hangen.