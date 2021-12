Camera’s in Bos en Lommer moeten vuurwerkoverlast tegengaan

Beeld ANP

Dat schrijft stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki in een brief aan de stadsdeelcommissie. De camera’s zijn maandag op twee plekken in Bos en Lommer geplaatst en blijven staan tot en met 1 januari.

De precieze locatie van de camera’s wordt niet genoemd, wel gaat het volgens Ulichki om buurten waar rond eerdere jaarwisselingen veel vuurwerkoverlast was. Ook de afgelopen weken was er in delen van West sprake van (veel) overlast door vuurwerk, ook ’s nachts.

Dit jaar geldt er wederom een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Stadsdeel West probeert op meerdere manieren overlast in de kiem te smoren; jongerenwerkers lopen extra rondes door buurten en ook vanuit de Mevlana-moskee, Badr-moskee en Kolenkitkerk lopen vaders en jongeren – op vrijwillige basis – preventieve rondes door Bos en Lommer, meldt Ulichki. Mocht het nodig zijn, dan kan ook een beveiligingsbedrijf worden ingezet.

IJburg

Eerder deze maand zag burgemeester Halsema zich genoodzaakt cameratoezicht in te stellen rondom de Pampuslaan op IJburg, nadat daar veel meldingen werden gedaan van overlast van vuurwerk.

In het weekend van 20 en 21 november zou de situatie zijn geëscaleerd en werd een gemeentelijk voertuig in brand gestoken. Bovendien sprongen er ruiten van een woning waar met zwaar vuurwerk naar werd gegooid.