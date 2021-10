Camera’s en boetes moeten scooters van het fietspad houden

Blauwe bewegwijzering voor snorfietsers. Snorfietsen mogen binnen de ring A10 niet meer op het fietspad rijden en moeten met helm naar de rijbaan. Beeld ANP / ANP

Dat meldt wethouder Egbert de Vries (verkeer) woensdagochtend. Volgens hem is het nodig om de handhaving op te voeren omdat bestuurders van scooters en snorfietsen sinds de invoering van de helmplicht en het daarbij vereiste gebruik van de rijbaan, weer steeds vaker op het fietspad worden gesignaleerd.

Op 8 november gaan bestaande camerasystemen her en der in de stad automatisch kentekens registreren van scooters die op de fietspaden rijden, waarna de bestuurders in kwestie een bon op de mat kunnen verwachten. Het gaat volgens PvdA-bestuurder De Vries om een proef die na een jaar wordt geëvalueerd.

De wethouder wil actie omdat scooters de regels massaal overtreden. Uit metingen van de gemeente zou blijken dat kort na de invoering van de helmplicht in 2019, zeker 76 tot 80 procent van de scooterrijders netjes met een helm op tussen de auto’s reed. Volgens de wethouder is dat aandeel inmiddels gedaald tot iets meer dan de helft (54 procent) van de scooterrijders, de rest maakt gebruik van het fietspad. Nu steeds meer mensen weer op de fiets naar hun werk gaan leidt dat tot irritatie en overlast.

Grotere pakkans

Momenteel schrijven handhavers van de gemeente ongeveer 100 boetes per maand uit à 95 euro voor het niet naleven van de helmplicht of rijden op het fietspad. Door de bestaande camerasystemen voor kentekenregistratie te gebruiken om rijgedrag van scooters te controleren, wordt de pakkans een stuk groter, verwacht De Vries. Onder het Rijksmuseum en in de Cuyperspassage bij het Centraal Station hangen al jaren camera’s, waardoor vrijwel geen scooterrijders meer illegaal gebruik maken van deze passages.

“Dat snorfietsers op de rijbaan rijden draagt bij aan een leefbare en zorgeloze stad met minder ongevallen. Helaas is de naleving van deze maatregel de laatste tijd minder geworden,” zegt De Vries. “Daarom is het belangrijk om de handhaving een extra impuls te geven. Door vaste en later ook mobiele camera’s in de stad te gebruiken kunnen we heel efficiënt handhaven.”

Helmplicht

Voor scooters is het misschien minder prettig om tussen de auto’s te moeten rijden maar voor fietsers heeft een scootervrij fietspad juist alleen maar voordelen. Kort na de invoering van de helmplicht werd er een scherpe daling van het aantal ongelukken tussen fietsers en snorfietsen geregistreerd.

De camera’s helpen overigens niet tegen de opkomst van e-bikes op de Amsterdamse fietspaden. Die hebben doorgaans geen kenteken, waardoor niet automatisch kan worden vastgesteld of zij zich aan de maximale snelheid van 25 kilometer per uur houden.

Kijk hier waar in Amsterdam momenteel vaste kentekencamera’s staan opgesteld.