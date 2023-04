Camera’s bij slechtvalken op dak Rijksmuseum gaan weer aan: nieuw nestje

De babyslechtvalken die in 2021 werden geboren bij het Rijksmuseum. Beeld Nina Schollaardt

De slechtvalken die in de klokkentoren van het Rijksmuseum broeden hadden de eieren uit hun eerste legsel eind maart opgegeten, omdat het legsel niet in orde was. Dat doen slechtvalken eigenlijk altijd. De webcams werden toen uitgeschakeld, omdat er niet veel meer te zien was. Nu is er dus een tweede leg, meldt de Vogelbescherming.

Vorig jaar stond er voor het eerst een webcam bij de slechtvalken op het dak van het Rijksmuseum. De beelden bleken razend populair. Ook dit jaar keken honderden mensen per dag naar de bewegingen rond de nestkast.

De drie eieren uit het nest gingen toen kapot omdat de schaal te zwak was. Vermoedelijk is dat veroorzaakt doordat veel andere vogels loeren op de nestkast van de slechtvalken en daar raken die roofvogels gestrest van, denkt de Vogelbescherming.

De Vogelbescherming zet vrijdag ook beelden online van camera’s bij een merelnest. Er zijn verder onder meer beelden van broedende ooievaars, visarenden, zeearenden en uilen.

