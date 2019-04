Camelot moet inlog- en schoonmaakkosten terugbetalen

Dat schrijft NRC. Het gaat om inlog- en schoonmaakkosten die het verhuurbedrijf in rekeing brengt. Volgens de rechtbank zijn die kosten onrechtmatig. Camelot verdiende daar een flinke boterham aan, bleek uit onderzoek van de krant van mei vorig jaar: 200.000 euro per jaar.



De tien eisers waren bewoners van het Wasa Student Village vlakbij station Sloterdijk. Als onderdeel van hun huurcontract moesten ze 202,50 euro betalen voor toegang tot MyCastle, de digitale portal van Camelot, en 100 euro voor een schoonmaakbeur nadat hun huurperiode was verstreken.



De kantonrechter vindt de kosten die Camelot aan huurders vraagt uitsluitend in het belang van Camelot als verhuurder. De inlog- en schoonmaakkosten mogen niet afzonderlijk aan de huurder in rekening gebracht worden.



Onderbetaald werk

Het is niet de eerste keer dat de huurbaas in opspraak komt. In 2015 trokken vakbonden aan de bel omdat Camelot jongeren zou uitbuiten met een combinatie van tijdelijke woningverhuur en onderbetaald werk.



Volgens Camelot was geen sprake van dwang, maar werden de taken verkeerd in de door de anti-kraak instelling opgestelde welkomstbrief vermeld.