Cailin Kuit trekt zich terug als kandidaat Bij1

De kandidate van de partij van Sylvana Simons raakte in opspraak toen de bewering dat ze als psychiater had gewerkt onjuist bleek. Zowel op de website van haar partij als in een promotiefilmpje claimde Kuit psychiater te zijn geweest, maar in werkelijkheid heeft ze nooit geregistreerd gestaan als arts.



'Bizarre actualiteit'

Dat betekent dat ze ofwel nooit arts is geweest, ofwel onrechtmatig dat vak heeft uitgevoerd. De daardoor ontstane ophef en de, zoals Bij1 het noemt, 'bizarre actualiteit', hebben Kuit doen besluiten zich terug te trekken. Ze houdt echter vol psychiater te zijn geweest. Zij het maar kort, en twintig jaar geleden.



In een begeleidend schrijven op de site van Bij1 spreekt ze van het lange en pijnlijke traject om toegelaten te worden op de Radbout Universiteit in Nijmegen, waar ze psychiatrie zou hebben gestudeerd.



Kuit heeft een beperking en ging in die tijd bovendien fysiek achteruit. Dat maakte het haar naar eigen zeggen onmogelijk het aantal patiënten te behandelen dat nodig is om psychiater te mogen blijven. 'Iemand van de Bij1-redactie wist dat ik vroeger in een kliniek werkte en heeft dat toegevoegd aan mijn biografie op de site', schrijft ze.



Schoute

Bob Schoute, eveneens kandidaat op de op nieuwjaarsdag door Simons gepresenteerde lijst verlaat Bij1 eveneens. In zijn geval zijn persoonlijke omstandigheden de aanleiding.