Caffe Esprit aan het Spui sluit na 31 jaar de deuren

Caffe Esprit aan het Spui. Beeld Caffe Esprit

Het lunchcafé opende in 1987 in het Afrikahuis aan het Spui, waar ook de kledingwinkel van Esprit zit. Tegenwoordig is het combineren van een eetgelegenheid en het verkopen van kleding een bekend concept (blurring), maar in die tijd was het uniek.

In 2001 verkocht kledingmerk Esprit het café aan Michel Pais, eigenaar van Unlimited Label, die ook Vondelpark3 en Strandzuid exploiteert. “Ik vind het vreselijk om de zaak na zoveel jaar te sluiten,” zegt hij. “Het café loopt hartstikke goed, maar het huurcontract wordt niet meer verlengd, omdat de kledingwinkel weggaat."

Pais is van plan een nieuwe zaak te openen in de stad. “Maar niet meer onder de naam Caffe Esprit. Dit hoofdstuk is gesloten.” De complete inboedel van het lunchcafé wordt halverwege augustus geveild.