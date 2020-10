Cafés en restaurants dicht? Hotels verleiden gasten met lunch en diner

Gasten in het restaurant van Fletcher hotel Duinoord. Beeld ANP

Volgens het Outbreak Management Team, het belangrijkste adviesteam van het kabinet, was het openblijven van restaurants wel een optie geweest, mits de gezondheidsvoorschriften werden nageleefd. Om gesteggel over de details van de regels te voorkomen koos het kabinet voor een volledige sluiting van cafés en restaurants, met uitzondering van de hotels.

‘Restaurants en bars zijn open. Ook na 20.00 uur mag er alcohol worden geschonken.’ Bij Fletcher Hotels maken ze in een bericht op hun site graag gebruik van de uitzonderingspositie die voor hotels geldt.

Door mensen erop te wijzen dat hun eet- en drinkgelegenheden open zijn voor hotelgasten - in tegenstelling tot cafés en restaurants - proberen ze extra omzet te draaien. Officieel doet de hotelketen niets fout. Hotels mogen immers openblijven en daar horen faciliteiten bij als een café en restaurant.

Gasten kunnen al voor 25 euro per persoon overnachten in het hotel, maar die lage prijs heeft volgens directeur Rob Hermans niets te maken met de uitzonderingspositie van de hotels. “Die 25-euro-actie doen we ieder jaar in oktober en november,” zegt directeur Rob Hermans.

Ruim 200 euro korting

Ook bij Hard Rock Hotel Americain aan de Leidsekade proberen ze gasten te verleiden met de tekst: ‘Bij ons kunt u wél lunchen en dineren’. Voor directe buren van het hotel is er tot 15 november, de voorlopige einddatum van de aangescherpte coronamaatregelen, een speciaal tarief van 99 euro. De kosten voor een overnachting beginnen normaal gesproken bij zo’n 180 euro.

“Die korting hebben we alleen verstuurd naar onze directe buren, ongeveer 60 mensen. Het is een handreiking naar hen. Ze zijn vaak op leeftijd en wonen in een appartement in hartje Amsterdam,” zegt manager Claire van Kampen.

En bij Albus Hotel in Centrum promoten ze vrijdag de ruim 200 euro korting voor hun luncharrangement, uiteraard met overnachting en ontbijt. “Anders komt er niemand,” zegt directeur Taco van der Meer. “Die actie hebben we al sinds juni en soms vragen we daar extra aandacht voor. Op die manier maken we iets minder verlies.”

Wat de hotels doen, is, net als tijdens de eerste lockdown, niet in strijd met de verscherpte coronaregels. Hotel Joelia zocht donderdagavond tot het uiterste naar mazen in de noodverordening. Voor slechts 10 euro werden bezoekers als hotelgast geregistreerd bij het aangelegen Hilton Hotel, waardoor het restaurant die mensen gewoon mocht ontvangen.

Na negatieve media-aandacht heeft Joelia in overleg met de gemeente besloten om het hotel-diner-arrangement stop te zetten. Zo’n actie is volgens minster Grapperhaus (Jusititie & Veiligheid) niet de bedoeling.